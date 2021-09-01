Олександр Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП. Фото: liga.net

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Олександр Трухін, народний депутат від партії «Слуга народу», вперше прокоментував дорожньо-транспортну пригоду зі своєю участю.

Парламентар запевнив, що не збирається приховувати своє перебування на місці ДТП. Трухін запевняє, що максимально сприяє поліції розслідувати аварію. Про це йдеться у відповіді нардепа на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

За словами політика, після ДТП він відразу повідомив про це однопартійцям. Раніше очільник «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявляв, що з Трухіним останні кілька днів не мав контактів і йому невідомо, де та в якому стані той перебуває.

Я добровільно пред’явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі необхідні свідчення, — зазначив він.

Парламентар розповів, що під час аварії сильно вдарився головою, а працівники швидкої допомоги «діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз».

Трухін додав, що водії всіх автомобілів після аварії здали тест на драгері і в жодного рівень алкоголю не перевищував норму. Зв’язок із постраждалими він не підтримує, але обіцяє надати допомогу в разі необхідності.

Зараз депутат лікується амбулаторно. Також парламентар вважає, що «інформаційний фон» навколо нього «замовили» і він здогадується, хто це зробив.

Нагадаємо, 23 серпня в Дарницькому районі Києва сталася ДТП, у якій постраждали шестеро людей, серед них було двоє дітей та голова Комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Водій автомобіля Audi спочатку зіткнувся з автомобілем Ford (у якому був Лучі), а потім наїхав на автомобіль Daewoo (там було двоє дітей). За кермом Audi, як стверджують журналісти, перебував нардеп IX скликання від «Слуги народу» Олександр Трухін.

За непідтвердженою інформацією, Трухін перебував у стані алкогольного сп’яніння. Аварія за участю «слуги» спричинила справжній скандал. Про ДТП спершу написали десятки ЗМІ, але потім видалили ці публікації.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»