Александр Трухин впервые прокомментировал скандальное ДТП. Фото: liga.net

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Александр Трухин, народный депутат от партии «Слуга народа», впервые прокомментировал дорожно-транспортное происшествие со своим участием.

Парламентарий заверил, что не собирается скрывать свое пребывание на месте ДТП. Трухин уверяет, что максимально способствует полиции расследовать аварию. Об этом говорится в ответе нардепа на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

По словам политика, после ДТП он сразу сообщил об этом однопартийцам. Ранее глава «Слуги народа» Александр Корниенко заявлял, что с Трухиным последние несколько дней не имел контактов и ему неизвестно, где и в каком состоянии тот находится.

Я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально содействовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания, — отметил он.

Парламентарий рассказал, что во время аварии сильно ударился головой, а работники скорой помощи «диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз».

Трухин добавил, что водители всех автомобилей после аварии сдали тест на драгере и ни у одного уровень алкоголя не превышал норму. Связь с пострадавшими он не поддерживает, но обещает оказать помощь в случае необходимости.

Сейчас депутат лечится амбулаторно. Также парламентарий считает, что «информационный фон» вокруг него «заказали» и он догадывается, кто это сделал.

Напомним, 23 августа в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, среди них было два ребенка и председатель Комитета арбитров Ассоциации футбола Украины Лучано Луче. Водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford, (в котором был Луче), а затем наехал на автомобиль Daewoo (там было два ребенка). За рулем Audi, как утверждают журналисты, находился нардеп IX созыва от «Слуги народа» Александр Трухин.

По неподтвержденной информации, Трухин находился в состоянии алкогольного опьянения. Авария с участием «слуги» вызвала настоящий скандал. О ДТП сперва написали десятки СМИ, но потом удалили эти публикации.

Источник: «Интерфакс-Украина»