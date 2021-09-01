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Ракурс
Размер пенсии семьям чернобыльцев изменил Кабмин

Размер пенсии семьям чернобыльцев изменил Кабмин

1 сен 2021, 17:02
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Минимальный размер пенсии, которую получают члены семьи человека, умершего или получившего инвалидность из-за Чернобыльской катастрофы, установил Кабинет министров Украины на заседании 1 сентября.

Об этом сегодня сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца составит:

  • на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца;

  • на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по инвалидности умершего кормильца.


Напомним, в апреле Верховная Рада предварительно повысила пенсии чернобыльцам. Соответствующий законопроект «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» № 4555 приняли за основу 29 апреля. Нормативный акт устанавливает пенсию чернобыльцам на уровне пятикратного размера минимальной зарплаты.

Источник: Ракурс


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