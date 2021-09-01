Размер пенсии семьям чернобыльцев изменил Кабмин

https://racurs.ua/n159512-razmer-pensii-semyam-chernobylcev-izmenil-kabmin.html

Ракурс

Минимальный размер пенсии, которую получают члены семьи человека, умершего или получившего инвалидность из-за Чернобыльской катастрофы, установил Кабинет министров Украины на заседании 1 сентября.

Об этом сегодня сообщил в Телеграм премьер-министр Денис Шмыгаль.

Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца составит:

на одного нетрудоспособного члена семьи — 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по инвалидности умершего кормильца.



Напомним, в апреле Верховная Рада предварительно повысила пенсии чернобыльцам. Соответствующий законопроект «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» № 4555 приняли за основу 29 апреля. Нормативный акт устанавливает пенсию чернобыльцам на уровне пятикратного размера минимальной зарплаты.