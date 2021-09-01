Розмір пенсії родинам чорнобильців встановив уряд

https://racurs.ua/ua/n159512-rozmir-pensiyi-rodynam-chornobylciv-vstanovyv-uryad.html

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Мінімальний розмір пенсії, яку отримують члени родини людини, котра померла і мала інвалідність через Чорнобильську катастрофу, встановив Кабінет міністрів України на засіданні 1 вересня.

Про це сьогодні повідомив у Телеграм прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника становитиме:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії по інвалідності померлого годувальника.



Нагадаємо, у квітні Верховна Рада попередньо підвищила пенсії чорнобильцям. Відповідний законопроект «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 4555 ухвалили за основу 29 квітня. Нормативний акт встановлює пенсію для чорнобильців на рівні п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.