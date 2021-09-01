Отопительный сезон — неутешительный прогноз для Украины дали эксперты

https://racurs.ua/n159511-otopitelnyy-sezon-neuteshitelnyy-prognoz-dlya-ukrainy-dali-eksperty.html

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Как пройдет Украина отопительный сезон 2021−2022 годов, рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период… Одним из обязательных условий для присоединения ОЭС к Европейской сети ENTSO-E (один из приоритетов правительства) является работа ОЭС Украины в автономном режиме. С импортом из РФ и РБ — это станет миссией невыполнимой, — написал в Фейсбуке Омельченко.

Он добавил, что ситуация с накоплением угля в Украине на складах ТЭС является критической. По данным госкомпании «Укрэнерго», по состоянию на 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. т угля, что в 2,2 раза меньше утвержденного Минэнерго графика накопления топлива. Государственные и частные компании уже начали импорт.

Эксперт отметил, что пока рынок электроэнергии будет регулироваться административными методами, рассчитывать на его стабильную работу не стоит, поскольку постоянная неопределенность не дает возможности базовым энергетическим компаниям планировать их производственные программы. В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

Напомним, на 26 августа в Украине на складах ТЭС находилось вдвое меньше угля, чем было запланировано на конец августа.

Ранее НКРЕКП оштрафовала крупнейших в Украине производителей тепловой энергии на 6 млн грн из-за низких запасов угля в зимний период 2020—2021 годов, что привело к возникновению кризисной ситуации на рынке электроэнергии.