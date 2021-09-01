Опалювальний сезон — невтішний прогноз для України дали експерти

https://racurs.ua/ua/n159511-opaluvalnyy-sezon-nevtishnyy-prognoz-dlya-ukrayiny-daly-eksperty.html

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Як пройде Україна опалювальний сезон 2021−2022 років, розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.

Україна може опинитися в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період… Однією з обов’язкових умов для приєднання ОЕС до Європейської мережі ENTSO-E (один з пріоритетів уряду) є робота ОЕС України в автономному режимі. З імпортом з РФ і РБ — це стане місією нездійсненною, — написав у Фейсбук Омельченко.

Він додав, що ситуація з накопиченням вугілля в Україні на складах ТЕС критична. За даними держкомпанії «Укренерго», станом на 30 серпня на складах ТЕС знаходиться 720 тис. т вугілля, що в 2,2 рази менше затвердженого Міненерго графіком накопичення палива. Державні та приватні компанії вже почали імпорт.

Експерт зазначив, що доки ринок електроенергії регулюватиметься адміністративними методами, доти розраховувати на його стабільну роботу не варто, оскільки постійна невизначеність не дає можливості базовим енергетичним компаніям планувати їх виробничі програми. Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, станом на 26 серпня 2021 року в Україні на складах ТЕС знаходилося удвічі менше вугілля, ніж було заплановано на кінець серпня.

Раніше НКРЕКП оштрафувала найбільших в Україні виробників теплової енергії на 6 млн грн через низькі запаси вугілля в зимовий період 2020−2021 років, що призвело до виникнення кризової ситуації на ринку електроенергії.