Золоту медаль із світовим рекордом здобула українка на Паралімпіаді 2020

Українка Анастасія Москаленко на Паралімпійських іграх. Фото: paralympic.org.ua

https://racurs.ua/ua/n159510-zolotu-medal-iz-svitovym-rekordom-zdobula-ukrayinka-na-paralimpiadi-2020.html

Ракурс

Збірна України на Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо продовжує здобувати нові нагороди.

Анастасія Москаленко стала чемпіонкою Паралімпіади у штовханні ядра у класі F32. Нагорода 21-річної українки стала 17 «золотом» для українців. У фіналі спортсменка перевершила не лише свій особистий рекорд, а й світовий. Про це повідомляється на сайті Паралімпіади.

Москаленко змогла штовхнути ядро на 7 метрів 61 сантиметр. Це стало новим світовим рекордом. При цьому ще перша спроба з результатом 7 метрів 1 сантиметр гарантувала їй перемогу.

Українка здобула вже другу медаль на Паралімпіаді 2020 року. Раніше Москаленко вже ставала срібним призером у метанні булави.

Таким чином Україна завоювала вже 75 медалей на Паралімпійських іграх у Токіо. В активні нашої збірної 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзових нагороди. Зараз у медальному заліку, де місце залежить від кількості «золота», Україна на шостому місці. А за кількістю медалей — на четвертому.

Нагадаємо, 1 вересня український плавець Максим Крипак виграв заплив на 400 метрів вільним стилем та став триразовим чемпіоном Токіо-2020. Загалом це 13 медаль в кар'єрі Крипака на Паралімпіадах та восьме чемпіонство.