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Ракурс
Украинка Анастасия Москаленко на Паралимпийских играх. Фото: paralympic.org.ua

Золотую медаль с мировым рекордом завоевала украинка на Паралимпиаде 2020

1 сен 2021, 16:32
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Сборная Украины на Паралимпийских играх 2020 года в Токио продолжает завоевывать новые награды.

Анастасия Москаленко стала чемпионкой Паралимпиады в толкании ядра в классе F32. Награда 21-летней украинки стала 17 «золотом» для украинцев. В финале спортсменка превзошла не только свой личный рекорд, но и мировой. Об этом сообщается на сайте Паралимпиады.

Москаленко смогла толкнуть ядро на 7 метров 61 сантиметр. Это стало новым мировым рекордом. При этом еще первая попытка с результатом 7 метров 1 сантиметр гарантировала ей победу.

Украинка завоевала уже вторую медаль на Паралимпиаде 2020 года. Ранее Москаленко уже становилась серебряным призером в метании булавы.

Таким образом Украина завоевала уже 75 медалей на Паралимпийских играх в Токио. В активе нашей сборной 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых награды. Сейчас в медальном зачете, где место зависит от количества «золота», Украина на шестом месте. А по количеству медалей — на четвертом.


Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 1 сентября, данные - МОК

Напомним, 1 сентября украинский пловец Максим Крипак выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем и стал трехкратным чемпионом Токио-2020. В целом это 13 медаль в карьере Крипака на Паралимпиадах и восьмое чемпионство.

Источник: Ракурс


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