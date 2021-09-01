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Стипендії в Україні підвищать — скільки платитимуть студентам
Стипендії в Україні підвищать — скільки платитимуть студентамhttps://racurs.ua/ua/n159509-stypendiyi-v-ukrayini-pidvyschat-skilky-platytymut-studentam.htmlРакурс
В Україні підвищать стипендії учням професійної освіти, студентам передвищої та вищої освіти.
Про це 1 вересня запевнив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У закладах профтехосвіти стипендії збільшуються у 2,5 рази, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 рази.
Востаннє ці виплати збільшували в 2017 році. Тоді у листопаді академічні та соціальні стипендії українських студентів зросли на 18%.
Уряд ухвалить зміни щодо розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів фахової передвищої освіти та вищої освіти. Це означає, що стипендії для студентів будуть підвищені, — повідомив очільник Кабміну.
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