Стипендії в Україні підвищать — скільки платитимуть студентам

https://racurs.ua/ua/n159509-stypendiyi-v-ukrayini-pidvyschat-skilky-platytymut-studentam.html

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В Україні підвищать стипендії учням професійної освіти, студентам передвищої та вищої освіти.

Про це 1 вересня запевнив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У закладах профтехосвіти стипендії збільшуються у 2,5 рази, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 рази.

Востаннє ці виплати збільшували в 2017 році. Тоді у листопаді академічні та соціальні стипендії українських студентів зросли на 18%.