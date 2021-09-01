Стипендии в Украине повысят — сколько будут платить студентам

https://racurs.ua/n159509-stipendii-v-ukraine-povysyat-skolko-budut-platit-studentam.html

Ракурс

В Украине повысят стипендии учащимся профессионального образования, студентам передвысшего и высшего образования.

В этом 1 сентября заверил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

В учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Последний раз эти выплаты увеличивали в 2017 году. Тогда в ноябре академические и социальные стипендии украинских студентов выросли на 18%.