Стипендии в Украине повысят — сколько будут платить студентамhttps://racurs.ua/n159509-stipendii-v-ukraine-povysyat-skolko-budut-platit-studentam.htmlРакурс
В Украине повысят стипендии учащимся профессионального образования, студентам передвысшего и высшего образования.
В этом 1 сентября заверил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
В учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.
Последний раз эти выплаты увеличивали в 2017 году. Тогда в ноябре академические и социальные стипендии украинских студентов выросли на 18%.
Правительство примет изменения по поводу размеров стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов профессиональной перед высшими образования и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут повышены, — сообщил глава Кабмина.