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Стипендии в Украине повысят — сколько будут платить студентам

Стипендии в Украине повысят — сколько будут платить студентам

1 сен 2021, 16:22
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В Украине повысят стипендии учащимся профессионального образования, студентам передвысшего и высшего образования.

В этом 1 сентября заверил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

В учреждениях профтехобразования стипендии увеличиваются в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.

Последний раз эти выплаты увеличивали в 2017 году. Тогда в ноябре академические и социальные стипендии украинских студентов выросли на 18%.

Размер увеличенных в 2017 году стипендий, данные - Кабмин


Правительство примет изменения по поводу размеров стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов профессиональной перед высшими образования и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут повышены, — сообщил глава Кабмина.

Источник: Ракурс


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