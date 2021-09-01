Кулеба ответил Лаврову: И газ, и пропаганда в России — самые грязные в мире

https://racurs.ua/n159508-kuleba-otvetil-lavrovu-i-gaz-i-propaganda-v-rossii-samye-gryaznye-v-mire.html

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Резкие заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова прокомментировал его коллега Дмитрий Кулеба. Украинский министр остроумно остановил попытки Лаврова обидеть руководство Украины.

Кулеба, комментируя слова Лаврова о том, что украинская власть «упражняется в словесной эквилибристике по истории», заявил, что «Лавров заблудился в трех соснах российской истории».

Министр Лавров заблудился в трех соснах истории России. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московии. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда — самые грязные в мире, — написал Кулеба на своей странице в Тwitter.

Глава дипломатии Киева прокомментировал также слова Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления об истории стран и качество газа «не от большого ума».

Не только российский газ, но и пропаганда — самые грязные в мире, — сказал он.



Ранее Лавров заявил, что украинская власть якобы «упражняется в какой-то словесной эквилибристике». Так он комментировал в московском вузе возможность принуждения Украины к миру. Лавров также сказал, что Зеленский делает заявления о том, что российский газ — самый грязный в мире «не от большого ума».

Зеленский в США во время встречи с министром энергетики США Дженнифером Гренхольмом назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за «значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций».