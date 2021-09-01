Кулеба відповів Лаврову: І газ, і пропаганда в Росії — найбрудніші в світі

https://racurs.ua/ua/n159508-kuleba-vidpoviv-lavrovu-i-gaz-i-propaganda-v-rosiyi-naybrudnishi-v-sviti.html

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Різкі заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова прокоментував його колега Дмитро Кулеба. Український міністр дотепно зупинив спроби Лаврова образити керівництво України.

Кулеба, коментуючи слова Лаврова про те, що українська влада «вправляється в словесній еквілібристиці» щодо історії, заявив, що «Лавров заблукав в трьох соснах російської історії».

Міністр Лавров заблукав в трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь в Києві, а не Московії. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не тільки російський газ, а й пропаганда — найбрудніші в світі, — написав Кулеба на своїй сторінці у Тwitter.

Очільник дипломатії Києва прокоментував також слова Лаврова про те, що президент України Володимир Зеленський робить заяви про історію країн і якості газу «не від великого розуму».

Не лише російський газ, а і пропаганда — найбрудніші у світі, — сказав він.



Раніше Лавров заявив, що українська влада нібито «вправляється в якійсь словесній еквілібристиці». Так він коментував у московському вузі можливість примушення України до миру. Лавров також сказав, що Зеленський робить заяви про те, що російський газ — найбрудніший в світі «не від великого розуму».

Зеленський у США під час зустрічі з міністром енергетики США Дженніфер Грьонхольмом назвав російський газ «найбруднішим у світі» — через «значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції».