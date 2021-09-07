Украинка впервые пробилась в полуфинал US Open

https://racurs.ua/n159772-ukrainka-vpervye-probilas-v-polufinal-us-open.html

Ракурс

Одесская теннисистка, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прошла в полуфинал US Open в смешанном разряде.

Она выступает с австралийцем Максом Перселлом.

7 сентября они в двух сетах победили Ярославу Шведову из Казахстана и Фабриса Мартена из Франции — 6:2, 6:3.

Ястремская стала первой украинкой, дошедшей до полуфинала Открытого чемпионата США в миксте.

Матч продолжался 52 минуты. В полуфинале дуэт сыграет против победителей матча Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор) — Эллен Перес / Марсело Демолинер (Австралия / Бразилия).

Ранее одесситка прекратила выступления в парном разряде, проиграв вместе с Мартой Костюк в 1/8 финала. В одиночном разряде Даяна в первом же матче уступила немке Анжелике Кербер.

Сегодня вечером продолжит выступление в одиночном разряде другая одесская теннисистка. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале турнира встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

Свитолина впервые в этом году сыграет в четвертьфинале турнира серии Большого шлема. В 1/8 финала бронзовая медалистка Олимпиады-2020 обыграла румынку Симону Халеп (6:3, 6:3).