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Ракурс
Гигантский арсенал оружия нашла СБУ у черного археолога

Гигантский арсенал оружия нашла СБУ у черного археолога (ФОТО)

7 сен 2021, 13:25
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Гигантский арсенал оружия времен Второй мировой войны конфисковала Служба безопасности Украины у черного археолога на Кировоградщине. Злоумышленник раскапывал раритетное оружие и боеприпасы и незаконно продавал их криминалитету.

Правоохранители задержали жителя Александрии, который в свободное от работы время занимался черной археологией. По основному месту работы он работает топ-менеджером одной из автозаправочных станций, информирует 7 сентября пресс-центр СБУ.

Благодаря «хобби» злоумышленнику удалось собрать немалый арсенал оружия. Мужчина также планировал продать приобретенную коллекцию за границу.

Во время обыска в квартире черного археолога удалось изъять:

  • шесть гранат Ф-1;

  • ружье и обрез ружья «Мосина»;

  • пистолет «Наган»;

  • 90 патронов калибра 7,62мм;


  • 1 кг пороха.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Правоохранители планируют сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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