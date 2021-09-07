Гигантский арсенал оружия нашла СБУ у черного археолога (ФОТО)https://racurs.ua/n159773-gigantskiy-arsenal-orujiya-nashla-sbu-u-chernogo-arheologa-foto.htmlРакурс
Гигантский арсенал оружия времен Второй мировой войны конфисковала Служба безопасности Украины у черного археолога на Кировоградщине. Злоумышленник раскапывал раритетное оружие и боеприпасы и незаконно продавал их криминалитету.
Правоохранители задержали жителя Александрии, который в свободное от работы время занимался черной археологией. По основному месту работы он работает топ-менеджером одной из автозаправочных станций, информирует 7 сентября пресс-центр СБУ.
Благодаря «хобби» злоумышленнику удалось собрать немалый арсенал оружия. Мужчина также планировал продать приобретенную коллекцию за границу.
Во время обыска в квартире черного археолога удалось изъять:
шесть гранат Ф-1;
ружье и обрез ружья «Мосина»;
пистолет «Наган»;
90 патронов калибра 7,62мм;
1 кг пороха.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. Правоохранители планируют сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.