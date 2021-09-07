Украина нарастила международные резервы до 9-летнего максимума

Резервы. Фото: ЛБ

https://racurs.ua/n159774-ukraina-narastila-mejdunarodnye-rezervy-do-9-letnego-maksimuma.html

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Международные резервы Украины в августе выросли до рекордных 31,6 млрд долларов. Рост составил 9,2%.

Это — девятилетний максимум. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Сообщается, что на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины составляли 31,615 млрд долл. США. Больший объем был зафиксирован еще в апреле 2012 года. На 1 января 2021 года резервы составляли 29,1 млрд долл.

В августе резервы выросли на 9,2% благодаря поступлениям средств в сумме 1,928 млрд долл. специальных прав заимствований в рамках общего распределения от Международного валютного фонда (МВФ).

Большую часть августа на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало над спросом, что позволило Нацбанку купить 368,8 млн долл. В то же время в течение августа регулятор продал 20,5 млн долл. с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны. По итогам августа чистая покупка валюты НБУ на валютном рынке составляла 348, 3 млн долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что часть средств Международного валютного фонда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет частично направить на социальные выплаты.