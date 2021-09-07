Цену выборов мэра в Харькове и двух нардепов назвали наблюдатели

Залог на выборах мэра Харькова составляет 288 тыс. грн, фото: «Українські новини»

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Ракурс

Залог для кандидатов на внеочередных выборах мэра Харькова, которые должны пройти 31 октября, составляет около 288 тыс. грн, что на 60 тыс. грн больше, чем год назад, когда состоялись очередные выборы мэра города.

Причиной роста суммы залога является повышение минимальной зарплаты. Об этом сообщает общественное движение «Честно».

Денежный залог на выборах городского головы Харькова рассчитывается по такой формуле: четыре минимальные заработные платы, установленные на день начала избирательного процесса, нужно умножить на каждые 90 тыс. избирателей, которых в Харькове по состоянию на конец августа насчитывалось около 1,07 млн. Избирательный процесс начнется 11 сентября, поэтому количество избирателей по состоянию на эту дату может несколько измениться.

Также 31 октября состоятся довыборы народных депутатов в двух избирательных округах:

№ 184 (Херсонская область);

№ 197 (Черкасская область).

Для кандидатов на этих выборах размер залога составит 60 тыс. грн — то есть десять размеров минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 6 тыс. грн.

Кроме того, 31 октября состоятся внеочередные выборы сельского, поселкового и городского голов в девяти регионах Украины.

Напомним, партия «Слуга народа» решила не выдвигать своего кандидата на выборах городского головы Харькова.