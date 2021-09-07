Армія Росії нарощує бойовий людський резерв

https://racurs.ua/ua/n159777-armiya-rosiyi-naroschuie-boyovyy-ludskyy-rezerv.html

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Армія Росії збільшує людський резерв. Про це повідомляє міністерство оборони РФ. Резервісти укладатимуть контракт з міноборони РФ, отримуватимуть за перебування в резерві гроші і регулярно братимуть участь у військових зборах і навчаннях.

Також міноборони РФ згадує про навчання в Калінінградській області, на яке резервісти були перекинуті на початку вересня. Скільки саме резервістів необхідно для російської армії, Кремль не уточнює, пише ВВС.

Проте на початку серпня начальник організаційно-мобілізаційного управління Південного військового округу повідомив, що до вересня в ПВО планувалося створити бойовий армійський резервний на 38 тис. осіб (раніше він був на рівні 400 осіб).

Повідомлення про набір резервістів в рамках проекту БАРС-2021 (Бойовий армійський резерв країни) почали з’являтися на сайтах місцевих адміністрацій РФ в серпні. Деякі місцеві органи влади посилаються при цьому на вебсайт, присвячений «Новому проекту міністерства оборони — БАРС-2021».

Сам сайт згадує указ № 370 «Про створення мобілізаційного людського резерву Збройних сил РФ», який Володимир Путін підписав у 2015 році. У військових експертних колах його називають експериментом. У розділі «контакти» сайту вказані робочі телефони російських військкоматів.

Джерело: ВВС