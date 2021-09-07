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Ракурс
Авто. Фото: прес-служба компанії

Унікальний швидкісний гібрид представив Hyundai (ФОТО)

7 вер 2021, 14:02
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Hyundai, відомий бренд виробник авто, представив гібрид, що розганяється до максимальної швидкості за чотири секунди.

Ця модель була створена на базі Kia Stinger. Відповідну модель показали на заході Hydrogen Wave.

Виробники не розкривали подробиць, але заявили, що новий автомобіль має перетворювач енергії на паливних елементах, що входить до складу гібридної силової установки. Саме він передає крутний момент на задні колеса.

Потужність прототипу становить 680 л с., що дозволяє йому розганятися до 100 км/год менш ніж за чотири секунди. Запас ходу складає понад 600 км.

Авто. Фото: прес-служба компаніїУ Hyundai Motor Group заявляють, що до 2030 року в них з’являться автомобілі на паливних елементах за ціною, порівнянною з вартістю електромобілів. Уже зараз водневий Hyundai Nexo продається сьогодні за ціною близько 59 тис. дол., а Toyota Mirai — від 49 тис. 500 дол.


Щоби знизити вартість водневих технологій, компанія розробляє систему паливних елементів наступного покоління, яку збирається представити у 2023 році. Вона повинна бути довговічнішою, ефективнішою й дешевшою на 50%, ніж чинна система.

Авто. Фото: прес-служба компаніїНагадаємо, раніше ми повідомляли, що Opel представив нову модель Opel Astra з фірмовим дизайном кузова й інтер'єром в абсолютно новій стилістиці. Astra побудована на платформі EMP2. Дизайн новинки виконаний у стилістиці Opel Vizor, а фари об'єднані з ґратами радіатора у «візор шолома».

Джерело: Ракурс


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