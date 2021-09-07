Раду зберуть позачергово, щоб ухвалити важливе звернення до Конгресу США, фото - Депо

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8 вересня відбудеться позачергове пленарне засідання, на якому розглянуть проект постанови «Про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)».

Засідання спікер Дмитро Разумков збирає на 14.00. Відповідне розпорядження опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук прес-секретар спікера Ольга Туній.

Основний союзник поза НАТО (англ. Major Non-NATO Ally або MNNA) — визначення уряду Сполучених Штатів Америки, що характеризує виключно тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами НАТО.

Введення подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у ряді обмежених контртерористичних заходів, поставка обмежених видів озброєння, спільна участь у космічних проектах.

Статус ОСП НАТО був законодавчо визначений у 1989 році. Наявність статусу не визначається входженням країн у ті чи інші військові блоки.

Крім того, 8 вересня Рада розгляне проект постанови про звернення до міжнародного співтовариства щодо невизнання виборів до Держдуми РФ.

Нагадаємо, що з 17 до 19 вересня відбудуться нелегітимні вибори в РФ, оскільки їх проведуть і в окупованому Криму та Севастополі. Також Росія активно залучає до участі у виборах жителів окупованої частини Донбасу, які отримали російські паспорти.

Це пряме порушення міжнародного права, тому Верховна Рада має намір відстояти права українців, які живуть на окупованих територіях, та звернутися до Радбезу та Генасамблеії ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, Європарламенту, парламентів та урядів держав-членів ООН щодо невизнання виборів до Держдуми РФ та її подальших рішень.