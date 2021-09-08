Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Незавершенное строительство – в Раде решили защитить права инвесторов. Фото: blokbud.lviv.ua

Незавершенное строительство — в Раде решили защитить права инвесторов

8 сен 2021, 12:30
999

Верховная Рада приняла за основу проект закона № 5091 «О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем».

Законопроект поддержали 322 депутата. Он делает невозможной продажу квартир в новостройках до получения разрешения на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе Рады.

По словам авторов документа, действующее законодательное регулирование отношений в сфере привлечения средств физических и юридических лиц в строительство недвижимости имеет ряд пробелов.

Документ призван предотвратить образование долгостроев. Застройщик будет иметь определенную долю, которую он сможет продавать после того, как дом будет построен. Это должно защитить инвесторов в случае возникновения финансовых проблем у застройщика.


После принятия законопроекта продавать жилье можно будет только после того, как каждая квартира будет зарегистрирована в соответствующем реестре Министерства юстиции. Авторы закона утверждают, что он «должен поставить точку» в делах нечестных застройщиков.

Документ также предлагает усовершенствовать процедуру продажи будущих объектов недвижимости через фонды финансирования строительства и ряд вопросов по обеспечению энергоэффективности зданий.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров