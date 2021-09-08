Критовалюты. Фото: istock

https://racurs.ua/n159834-rada-legalizovala-kriptovaluty-chto-eto-znachit.html

Ракурс

Верховная Рада приняла закон № 3637 о виртуальных активах. За законопроект отдали свои голоса 276 народных избранников.

Отныне в Украине будут легализованы криптовалюты и урегулированы процессы, предусматривающие создание, выпуск в обращение и обращение виртуальных активов. Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Новый закон обеспечивает принципы работы рынка виртуальных активов. В частности, законом определено понятие «виртуальный актив».

Законодательство теперь предусматривает участников рынка виртуальных активов, их права и обязанности. Также закон определяет полномочия Национального банка Украины, полномочия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственного реестра поставщиков услуг в сфере оборота виртуальных активов.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федеров заявил, что сейчас общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 трлн долл. По его словам, Украина может занять ведущие позиции на мировом крипторинке, поскольку Украина — одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире.

Мы создаем лучшую юрисдикцию, где у криптокомпаний будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение. В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но все это находится в тени. Поэтому международные биржи не могут заходить в Украину. С одной операции с виртуальными активами не платятся налоги. Но благодаря закону это урегулируется, — заявил Федоров.

Он отметил, что законом будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям зарегистрироваться в Украине, а не за границей, а бюджет будет получать налоги.