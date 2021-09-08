Криптовалюти. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159834-rada-legalizuvala-kryptovaluty-scho-ce-oznachaie.html

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Верховна Рада ухвалила закон № 3637 про віртуальні активи. За законопроект віддали свої голоси 276 народних обранців.

Відтепер в Україні будуть легалізовані криптовалюти та відрегулюванні відносини, що передбачають створення, випуск в обіг та обіг віртуальних активів. Про це стало відомо з трансляції засідання ВР.

Новий закон забезпечує принципи роботи ринку віртуальних активів. Зокрема, законом визначено поняття «віртуальний актив».

Законодавство тепер передбачає учасників ринку віртуальних активів, їхні права та обов’язки. Також закон визначає повноваження Національного банку України у сфері обороту віртуальних активів, повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері обороту віртуальних активів, Державного реєстру постачальників послуг.

Голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федеров заявив, що наразі загальна капіталізація криптоіндустрії перевищила 2 трлн дол. За його словами, Україна може посісти провідні позиції на світовому крипторинку, оскільки Україна — одна з лідерів з використання криптовалюти у світі.

Ми створюємо топову юрисдикцію, де у криптокомпаній будуть прозорі умови взаємовідносин з державою, зручна робота з регулятором і вигідне оподаткування. В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд грн. Але все це знаходиться в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодною операції з віртуальними активами не платяться податки. Але завдяки закону це врегулюється, — заявив Федоров.

Він наголосив, що законом будуть створені вигідні умови, які дозволять компаніям реєструватися в Україні, а не за кордоном, а бюджет буде отримувати податки.