Санкції проти РФ за Крим і Донбас продовжили посли ЄС

https://racurs.ua/ua/n159833-sankciyi-proty-rf-za-krym-i-donbas-prodovjyly-posly-ies.html

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Санкції проти Росії за анексію Криму і окупацію частини Донбасу продовжили посли Європейського Союзу — дипломати дали «зелене світло» для пролонгації візових заборон і замороження активів ще на півроку для 177 осіб і 48 компаній, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Рішення ще має бути формально затверджене Радою ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі, після чого воно набуде чинності. Про це написав у Твіттер кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Ці санкції вперше були накладені сім років тому. До списку, затвердженого Брюсселем у 2014 році, входять:

так званий «очільник Криму» Сергій Аксьонов,

представники окупаційної адміністрації українського півострова та міста Севастополь,

лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін,

екс-нардеп Олег Царьов.



Санкції також накладені на компанії: порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звану «народну міліцію Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об'єднання «Массандра», Національний інститут винограду та вина «Магарач», Російський національний комерційний банк.

Нагадаємо, раніше ЄС пролонгував ці санкції 12 березня. Термін їхньої дії спливає 15 вересня.