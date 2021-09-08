Влада відмовляє опозицію звертатися до Конгресу за статусом союзника поза НАТО

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Верховна Рада не повинна голосувати за звернення до США з приводу надання статусу основного союзника поза НАТО.

Це рішення може поламати стратегічну логіку держави. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО, який дає реальне поглиблення взаємодії з альянсом. Окрім того, під час візиту до Вашингтону президент Зеленський заручився підтримкою США для зміцнення обороноздатності України.

На думку Кулеби, Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО. Він також назвав це питання «спробою політичного хайпу».

Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави й дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу, — наголосив міністр.

Також віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає недоречною і несвоєчасною ініціативу депутатів про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Ніяких гарантій статус основного союзника поза НАТО не дає. Афганістан теж є союзником поза НАТО. Гарантією безпеки України є реформований відповідно до стандартів та принципів НАТО сектор безпеки та оборони та посилення співпраці з НАТО на всіх рівнях, — зазначила вона.

«Слуга народу» не має наміру голосувати за звернення до Конгресу з проханням присвоїти нашій країні статус основного союзника поза НАТО. Глава партії Олександр Корнієнко заявив, що опозиція втрачає підтримку людей.

За його словами, через бажання маніпулювати на темі нацбезпеки депутат «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко і підготував такий документ. Також слуги вважають, що великого успіху вже досягнуто в США на зустрічі Зеленського і Байдена, тому звернення до Конгресу буде недоцільним.

Ми це обговорювали з Гончаренком три місяці тому. Тоді в цьому була логіка і ми приєдналися до ініціативи. Після візиту до США наше рішення змінилося, — заявив глава фракції Давид Арахамія.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що статус основного союзника США поза НАТО дається тим країнам, які не мають наміру або не можуть вступити до альянсу в силу політичних або географічних причин.