Власти отказывают оппозицию обращаться в Конгресс за статусом союзника вне НАТО

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Верховная Рада не должна голосовать за обращение к США по поводу предоставления статуса основного союзника вне НАТО.

Это решение может поломать стратегическую логику государства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что в прошлом году Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО, который дает реальное углубление взаимодействия с альянсом. Кроме того, во время визита в Вашингтон президент Зеленский заручился поддержкой США для укрепления обороноспособности Украины.

По мнению Кулебы, Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО. Он также назвал этот вопрос «попыткой политического хайпа».

Я прошу народных депутатов не принимать решение, которое ломает стратегическую логику государства и дать дипломатам продолжить профессионально делать свое дело, — подчеркнул министр.

Также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает неуместной и несвоевременной инициативу депутатов о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

Никаких гарантий статус основного союзника вне НАТО не дает. Афганистан тоже является союзником вне НАТО. Гарантией безопасности Украины является реформированный в соответствии со стандартами и принципами НАТО сектор безопасности и обороны и усиления сотрудничества с НАТО на всех уровнях, — отметила она.

«Слуга народа» не намерена голосовать за обращение в Конгресс с просьбой присвоить нашей стране статус основного союзника вне НАТО. Глава партии Александр Корниенко заявил, что оппозиция теряет поддержку людей.

По его словам, из-за желания манипулировать на теме нацбезопасности депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко и подготовил такой документ. Также слуги считают, что больший успех уже достигнут в США на встрече Зеленского и Байдена, поэтому обращение в Конгресс будет нецелесообразным.

Мы это обсуждали с Гончаренко три месяца назад. Тогда в этом была логика и мы присоединились к инициативе. После визита в США наше решение изменилось, — заявил глава фракции Давид Арахамия.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что статус основного союзника США вне НАТО дается тем странам, которые не намерены или не могут вступить в альянс в силу политических или географических причин.