Статус основного союзника США поссорил посла и нардепов

https://racurs.ua/n159803-status-osnovnogo-souznika-ssha-possoril-posla-i-nardepov.html

Ракурс

Созыв внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, на котором нардепы 8 сентября планируют рассмотреть проект обращения к Конгрессу США о предоставлении Киеву двустороннего статуса основного союзника вне НАТО, раскритиковала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Дипломат обратился к парламентариям с просьбой обратить внимание на ряд положений, регламентирующих двусторонние отношения Киева и Вашингтона.

Маркарова просит обратить внимание нардепов на следующие «красные флажки»:

1) Украина определилась, что наша цель — членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны и это записано в нашей Конституции.

2) Украина имеет статус — мы EOP партнер НАТО, и этот статус дает нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабильности и развития способностей.

3) США — стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и вооружение, включая летальное оборонное, согласно которому во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное рамочное соглашение между Минобороны Украины и Пентагоном о стратегическом основании оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам.

4) MNNA — статус для стран, которые не планируют / не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас.



По словам Маркаровой, поддержка парламента крайне нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине необходимо осуществить для активного продвижения вперед в НАТО.

Напомним, ранее сегодня «Ракурс» сообщал, что 8 сентября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором нардепы рассмотрят проект обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника вне НАТО. Введение подобного статуса в двусторонних отношениях определяет приоритетность развития отношений Вашингтона с этими странами, в том числе, возможность проведения совместных исследований военного характера, участие в ряде ограниченных контртеррористических мероприятиях, поставке вооружений, совместном участии в космических проектах.