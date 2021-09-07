Тимошенко удивила новым образом в Верховной Раде. Фото: Инстаграм

https://racurs.ua/n159802-timoshenko-udivila-novym-obrazom-v-verhovnoy-rade-foto.html

Ракурс

Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины, пришла в первый день работы Верховной Рады в новом образе.

Первый звонок по-депутатски! Новый сезон, новые вызовы, новые задачи! Идеальное время объединяться ради Украины и конкретных результатов для людей, — написала политик на своей странице в Instagram, добавив соответствующую фотографию.

Тимошенко пришла в черном жакете, расшитом бисером, и стильной юбке-карандаше.

Свой образ она дополнила лаконичными серьгами и очками в черной оправе. Волосы народная избранница уложила на одну сторону.

Напомним, весной лидер партии «Батькивщина» похвасталась новым ярким образом. 60-летняя нардеп поделилась черно-белым снимком, сделанным на улице Богдана Хмельницкого в Киеве.