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Ракурс
Тимошенко удивила новым образом в Верховной Раде. Фото: Инстаграм

Тимошенко удивила новым образом в Верховной Раде (ФОТО)

7 сен 2021, 17:06
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Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины, пришла в первый день работы Верховной Рады в новом образе.

Первый звонок по-депутатски! Новый сезон, новые вызовы, новые задачи! Идеальное время объединяться ради Украины и конкретных результатов для людей, — написала политик на своей странице в Instagram, добавив соответствующую фотографию.

Тимошенко пришла в черном жакете, расшитом бисером, и стильной юбке-карандаше.

Свой образ она дополнила лаконичными серьгами и очками в черной оправе. Волосы народная избранница уложила на одну сторону.


Напомним, весной лидер партии «Батькивщина» похвасталась новым ярким образом. 60-летняя нардеп поделилась черно-белым снимком, сделанным на улице Богдана Хмельницкого в Киеве.

Источник: Ракурс


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