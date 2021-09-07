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Тимошенко здивувала новим образом у Верховній Раді. Фото: Інстаграм
Тимошенко здивувала новим образом у Верховній Раді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n159802-tymoshenko-zdyvuvala-novym-obrazom-u-verhovniy-radi-foto.htmlРакурс
Юлія Тимошенко, лідерка «Батьківщини, прийшла у перший день роботи Верховної Ради у новому образі.
Перший дзвоник по-депутатськи! Новий сезон, нові виклики, нові завдання! Ідеальний час єднатися заради України та конкретних результатів для людей, — написала політик на своїй сторінці в Instagram, додавши відповідну світлину.
Тимошенко прийшла в чорному жакеті, розшитому бісером, та стильній спідниці-олівці.
Свій образ вона доповнила лаконічними сережками та окулярами в чорній оправі. Волосся народної обраниці було укладене на одну сторону.
Нагадаємо, навесні лідерка партії «Батьківщина» похизувалася новим яскравим образом. 60-річна нардеп поділилася чорно-білим знімком, зробленим на вулиці Богдана Хмельницького в Києві.
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