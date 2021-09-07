Джил Байден залишить Білий дім для роботи викладачкою

Джил Байден. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n159801-djyl-bayden-zalyshyt-bilyy-dim-dlya-roboty-vykladachkou.html

Ракурс

Джил Байден, дружина президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена, залишить Білий дім для повернення на роботу.

Це перший випадок, коли перша леді має роботу на повний день поза Білим домом. Про це повідомляє AP.

Дружина Байдена повернеться до викладання в громадському коледжі Північної Вірджинії, де вона працює з 2009 року. До цього вона викладала англійську мову дистанційно з Білого дому.

Є деякі речі, які не можна замінити, і я не можу дочекатися, коли повернуся в аудиторію, — заявила Джил Байден.

Зауважимо, що до цього перші леді не працювали — їхні обов’язки полягали в підтримці чоловіків, вихованні дітей та господарюванні в Білому домі. Але деякі перші леді США виступали в ролі спеціальних послів, а подружжя попередніх президентів Лора Буш, Хілларі Клінтон і Мішель Обама відмовлялися від роботи після обрання їхніх чоловіків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джо Байден зробив ніжний подарунок своїй дружині Джилл під час того, як подружжя рушало до гелікоптера Marine One, що мусив доставити пару до Джорджії на святкування перших 100 днів президентства Байдена.

Він зірвав для дружини кульбабку на галявині біля Білого дому та зробив їй скромний романтичний подарунок.

Джерело: AP