Премія за вагітність і погрози невиплати соцдопомги - на Прикарпатті обіцяють COVID-мотивацію

https://racurs.ua/ua/n159800-premiya-za-vagitnist-i-pogrozy-mer-ivano-frankivska-motyvuie-covid-vakcynaciuyvaciu.html

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Влада Івано-Франківська продукує нові способи мотивації громадян вакцинуватися проти коронавірусу. Після погроз підлеглим розірвати контракт міський голова Руслан Марцінків пообіцяв не виплачувати соцдопомоги тим, хто ігнорує COVID-щеплення, а також зайнявся вакцинуванням вагітних.

7 вересня на оперативній нараді мер повідомив, що виплатить 100 тис. грн премії першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти коронавірусу.

У такий спосіб Марцінків намагається боротися із антивакцинаторами, які поширюють міф про безпліддя жінок, які роблять щеплення проти COVID-19.

Мер не жартував на нараді і згодом про свій намір написав на сторінці у Фейсбук.

Дам премію 100 тисяч тому, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації, — повідомив міський голова.

Він розповів і про особистий досвід спілкування із жертвами антивакцинаторів. Одна із жінок доводила йому, що не може вакцинуватися, оскільки після цього не зможе завагітніти.

Керівник міського перинатального центру Марія Бойко висловила готовність виконати доручення мера, хоча наразі не знає, як відстежити першу жінку в місті, яка завагітніє після вакцинування.

Крім того, Марцинків розпорядився вимагати від тих, хто звертається по матеріальну допомогу до громади, вказувати інформацію про вакцинацію.

Так він відреагував на дані про виплату з міського бюджету понад 11 млн грн на лікування коронавірусу.

Марцінків зауважив, що це великі суми і доручив уточнювати чи мешканці, які просять допомогу на лікування від Covid-19, були вакциновані.

Якщо людина була вакцинована і захворіла, це одна справа. Але якщо не скористалася цим правом і звертається по допомогу… Коли не було вакцини, то це зрозуміло. Будь ласка, хай тепер це вказують і від цього буде залежати матеріальна допомога, — сказав мер.



Раніше влада Прикарпаття заохочувала вакцинацію грішми на проїзд у місцевому транспорті та квитками на футбольні матчі ФК «Прикарпаття».