Премия за беременность и угрозы — в Ивано-Франковске мотивируют COVID-вакцинацию

https://racurs.ua/n159800-premiya-za-beremennost-i-ugrozy-v-ivano-frankovske-motiviruut-covid-vakcinaciu.html

Ракурс

Власти Ивано-Франковска продуцируют все новые способы мотивации граждан вакцинироваться против коронавируса. После угроз подчиненным разорвать контракт мэр Руслан Марцинкив пообещал не выплачивать соцпомощь тем, кто игнорирует COVID-прививки, а также занялся вакцинированием беременных.

7 сентября на оперативном совещании мэр сообщил, что выплатит 100 тыс. грн премии первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против коронавируса.

Таким образом Марцинкив пытается бороться с антивакцинаторами, которые распространяют миф о бесплодии женщин, сделавших прививку против COVID-19.

Мэр не шутил на совещании и впоследствии о своем намерении написал на странице в Фейсбук.

Дам премию 100 тыс. тому, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации, — сообщил городской голова.

Он рассказал и о личном опыте общения с жертвами антивакцинаторов. Одна из женщин доказывала мэру, что не может вакцинироваться, поскольку после этого не сможет забеременеть.

Руководитель городского перинатального центра Мария Бойко выразила готовность выполнить поручение мэра, хотя пока не знает, как отследить первую женщину в городе, которая забеременеет после вакцинации.

Кроме того, Марцинкив распорядился требовать от тех, кто обращается за материальной помощью к общине, указывать информацию о пройденной вакцинации.

Так он отреагировал на данные о выплате из городского бюджета более 11 млн грн на лечение коронавируса.

Если человек был вакцинирован и заболел, это одно дело. Но если не воспользовался этим правом и обращается за помощью… Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают и от этого будет зависеть материальная помощь, — сказал мэр.



Ранее власти Прикарпатья поощряли вакцинацию деньгами на проезд в местном транспорте и билетами на футбольные матчи ФК «Прикарпатье».