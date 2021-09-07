Илья Кива сдал экзамен на адвоката. Фото: facebook.com/kivailya

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Ракурс

Илья Кива, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», сдал экзамен на адвоката.

Политик сдавал экзамен для приобретения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине в январе 2021 года. Информация об этом содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Запись гласит, что Кива сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Об этом сообщает Bihus.info.

Учитывая, что человек с таким ФИО в Украине один, сомнений в том, что речь идет именно о народном депутате нет. Но экзамен — лишь один из этапов, — отмечают журналисты.

Отмечается, что после экзамена кандидат должен пройти полугодовую стажировку у адвоката с опытом не менее пяти лет. Лицо, которое проходит стажировки должно выполнить план стажировки (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т. п) и подготовить отчет. А потом должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его.

По словам одного из авторов расследования Марии Музычко, теоретически Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре и после заседания станет известно, станет ли Кива адвокатом. В случае положительного для политика решения он получит привилегии. Например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов.

Напомним, до своего избрания на должность министра внутренних дел Денис Монастырский написал положительный отзыв на диссертацию нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Ильи Кивы.

Источник: Bihus.info