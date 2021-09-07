Кто осенью покинет офис Зеленского, назвали СМИ

https://racurs.ua/n159798-kto-osenu-pokinet-ofis-zelenskogo-nazvali-smi.html

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Кто осенью покинет офис Владимира Зеленского, рассказали СМИ. Стало известно, что Офис президента Украины в ближайший месяц-два покинет один из заместителей Андрея Ермака.

Под угрозой увольнения находится заместитель председателя ОПУ Андрей Смирнов, — пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники на Банковой.

По данным издания, Смирнов давно конфликтует с другим заместителем Ермака, скандальным экс-заместителем начальника Главного следственного управления Министерства внутренних дел во времена Януковича Олег Татаров.

У Смирнова сложились весьма натянутые отношения непосредственно с Ермаком. Чиновник якобы «слишком часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до Зеленского, что раздражает Ермака».

Даю 90% вероятности, что в ближайший месяц-два, Смирнов уйдет, — отметили источники издания.

Источник: УП