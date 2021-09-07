Давид Арахамия, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n159797-arahamiya-rasskazal-pochemu-derjat-intrigu-o-kadrovyh-izmeneniyah-v-pravitelstve.html

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Давид Арахамия, председатель парламентской фракции «Слуга народа», анонсировал несколько кадровых изменений в правительстве, однако не стал раскрывать деталей.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сообщает агентство «Укринформ».

Планируется три-четыре замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее. Почему? Потому что это вредит работе того министерства, о котором упоминается, — заявил Арахамия.

По словам Арахамия, в случае раскрытия такой информации, уже на следующий день министр, который идет от должности, фактически не может выполнять свои обязанности, поскольку его никто «не слушает».

А временной лаг между новостями и решением может быть две-три недели, возможно даже месяц. Не хочется просто, честно говоря, подставлять министерства в такую ситуацию, мы уже научились, поэтому получим интригу в этом процессе, — заявил Арахамия.

Также он подтвердил, что уже в течение 1,5 месяца ведутся собеседования с потенциальными новыми руководителями министерств.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно заявил, что сейчас нет юридических оснований для роспуска парламента.

Источник: «Укринформ»