Арахамія розповів, чому «тримають інтригу» щодо кадрових змін в уряді

Давид Арахамія, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n159797-arahamiya-rozpoviv-chomu-trymaut-intrygu-schodo-kadrovyh-zmin-v-uryadi.html

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Давид Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу», анонсував кілька кадрових змін в уряді, проте не став розкривати деталей.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради, повідомляє агентство «Укрінформ».

Планується три-чотири заміни кадрові, але ми не будемо їх анонсувати заздалегідь. Чому? Тому що це шкодить роботі того міністерства, про яке згадується, — заявив Арахамія.

За словами Арахамії, в разі розкриття такої інформації, вже наступного дня міністр, який йде з посади, фактично не може виконувати свої обов’язки, оскільки його ніхто «не слухає".

А часовий лаг між новинами і рішенням може бути два-три тижні, можливо навіть місяць. Не хочеться просто, чесно кажучи, підставляти міністерства в таку ситуацію, ми вже навчилися, тому отримаємо інтригу в цьому процесі, — заявив Арахамія.

Також він підтвердив, що вже протягом 1,5 місяця ведуться співбесіди з потенційними новими очільниками міністерств.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков нещодавно заявив, що наразі немає юридичних підстав для розпуску парламенту.

Джерело: «Укрінформ»