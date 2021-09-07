Школам в кількох областях загрожує дистанційка через ігнорування вакцинації. Фото: https://www.zoda.gov.ua/

https://racurs.ua/ua/n159796-shkolam-v-kilkoh-oblastyah-zagrojuie-dystanciyka-cherez-ignoruvannya-vakcynaciyi.html

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Карантин в Україні продовжує діяти через пандемію коронавірусу. Наразі школи в чотирьох областях можуть перейти на дистанційне навчання через низький рівень вакцинації.

У Волинській області одна зі шкіл вже перейшла на онлайн-навчання — йдеться про Турійську громаду. У навчальному закладі захворіли 27 працівників, повідомили в обласному управлінні освіти.

Якщо до кінця тижня не збільшимо кількість щеплених у школах, то з понеділка переважна більшість закладів має великі шанси перейти на дистанційне навчання, — зазначила начальниця управління Людмила Плахотна.

Загалом на Волині майже 37 тис. працівників освіти. Наразі дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 5 тис. 221 освітянин, повністю щеплені та отримали дві дози 3 тис. 173 людини.

Схожа ситуація в Сумській області — там також більшість педагогів не отримали щеплення. В обласній ОДА повідомили, що на карантин закриють ті навчальні заклади, в яких мінімум 80% працівників не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини.

У Донецькій області вже кілька класів перейшли на дистанційне навчання через виявлені в них випадки коронавірусного захворювання. На COVID-19 захворіли не лише учні, а й вчителі.

Директорка департаменту освіти та науки ОДА Тетяна Сідашева заявила, що в школах, де сталися спалахи коронавірусу, більшість педагогів не отримали щеплення.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив про незадовільну ситуацію з вакцинацією працівників шкіл. За його словами, найгірша ситуація спостерігається в обласному центрі — Рівному. У місті жоден зі 106 навчальних закладів не подолав позначку у 80% вакцинованих від коронавірусу співробітників.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що школи, в яких будуть вакциновані 80% співробітників, зможуть працювати тільки в «жовтій» та «помаранчевій» карантинних зонах. У «червоній» зоні відвідування шкіл буде заборонено, навіть якщо в них вакцинують 80% працівників.

Менше ніж 60% працівників закладів загальної середньої освіти в Україні отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу.

В Україні зробили щеплення:

157 тис. 598 (однією та двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти, що становить 54,2% від загальної кількості;

80 тис. 722 (однією та двома дозами) працівники закладів загальної середньої освіти, що становить 58,2% від загальної кількості;

44 тис. 617 (однією та двома дозами) працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.

Нагадаємо, дистанційна освіта в школах запроваджуватиметься в кожному регіоні залежно від епідеміологічної ситуації та кількості хворих на коронавірус. Навчальний процес може організовуватися за одним із трьох сценаріїв.