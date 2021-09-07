Запровадити санкції проти Польщі готується ЄС

https://racurs.ua/ua/n159795-zaprovadyty-sankciyi-proty-polschi-gotuietsya-ies.html

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Запровадити санкції проти Польщі готуються у Європейському Союзі — Єврокомісія звернеться до Суду ЄС із пропозицією накласти фінансове стягнення на Варшаву через невиконання рекомендацій та попередніх рішень Суду ЄС щодо усунення правових колізій між національним законодавством і законодавством Євросоюзу.

Єврокомісія прийняла сьогодні два окремі рішення щодо польської влади. На думку ЄС, Варшава продовжує підривати діяльність судової системи.

Це рішення стосується функціонування Дисциплінарної палати Верховного суду Польщі та призупинення інших положень законодавства Польщі, що впливають на незалежність суддів, — наголошується у повідомленні.

Другим рішенням Єврокомісія вирішила надіслати Польщі лист «формального повідомлення» у зв’язку із неприйняттям необхідних заходів для виконання рішення Суду ЄС від 15 липня 2021 року, яким встановлено невідповідність польського законодавства щодо дисциплінарного режиму для суддів із законодавством ЄС.

Нагадаємо, правова суперечка між Польщею і Єврокомісією тягнеться з 2017 року, вона розпочалася після ухвалення в країні закону про устрій судів загальної юрисдикції та надання міністру юстиції надмірних прав щодо продовження роботи суддів після досягнення ними пенсійного віку.

Також нещодавно нижня палата Національних зборів ухвалила спірний закон про телерадіомовлення, який передбачає, що ліцензії на мовлення в Польщі видаватимуться іноземним компаніям тільки у разі, якщо у них є штаб-квартира або представництво на території Європейської економічної зони. Головною жертвою змін може стати телекомпанія TVN, що належить американському концерну Discovery.

Джерело: «Укрінформ»