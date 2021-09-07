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Погода в Україні. Фото:5.ua
Заморозки та легка хмарність — погода в Україні на 8 вересня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n159793-zamorozky-ta-legka-hmarnist-pogoda-v-ukrayini-na-8-veresnya-karta.htmlРакурс
Заморозки в Україні прогнозують синоптики вночі 8 березня.
У східній частині держави обіцяють на поверхні ґрунту заморозки 0−3°. Крім того, в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря вночі очікується 2−8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 19−24° вище нуля за Цельсієм. Вітер прогнозують південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.
Погода у Києві 8 вересня буде малохмарною. Вночі температуру повітря прогнозують 7−9° тепла, а повітря прогріється до 20−22° вище нуля.
Погода в Харкові завтра теж буде хмарною. Температура повітря вночі 5−7° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 20−22° тепла.
Погодні умови в Одесі передбачають сонячну погоду з проясненнями. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−8° тепла, а вдень обіцяють 21−23° вище нуля.
Погода у Львові в середу буде з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень обіцяють 22−24° тепла.
Погода в Карпатах 8 вересня передбачається сонячна та малохмарна. Температура повітря вночі 5−8° тепла, а вдень 22−24° вище нуля за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 8 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.
Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 7 вересня буде сонячною та малохмарною. Вдень повітря повинно було прогрітися до 14−23° вище нуля за Цельсієм.
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