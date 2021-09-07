Погода в Україні. Фото:5.ua

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Заморозки в Україні прогнозують синоптики вночі 8 березня.

У східній частині держави обіцяють на поверхні ґрунту заморозки 0−3°. Крім того, в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря вночі очікується 2−8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 19−24° вище нуля за Цельсієм. Вітер прогнозують південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода у Києві 8 вересня буде малохмарною. Вночі температуру повітря прогнозують 7−9° тепла, а повітря прогріється до 20−22° вище нуля.

Погода в Харкові завтра теж буде хмарною. Температура повітря вночі 5−7° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 20−22° тепла.

Погодні умови в Одесі передбачають сонячну погоду з проясненнями. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 6−8° тепла, а вдень обіцяють 21−23° вище нуля.

Погода у Львові в середу буде з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень обіцяють 22−24° тепла.

Погода в Карпатах 8 вересня передбачається сонячна та малохмарна. Температура повітря вночі 5−8° тепла, а вдень 22−24° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 8 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 7 вересня буде сонячною та малохмарною. Вдень повітря повинно було прогрітися до 14−23° вище нуля за Цельсієм.