Погода в Украине. Фото: 5.ua

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Ракурс

Заморозки в Украине прогнозируют синоптики ночью 8 марта.

В восточной части государства обещают на поверхности почвы заморозки 0−3°. Кроме того, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Температура воздуха ночью ожидается 2−8° тепла, а днем столбики термометров покажут 19−24° выше нуля по Цельсию. Ветер прогнозируют юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 сентября будет малооблачной. Ночью температуру воздуха прогнозируют 7−9° тепла, а воздух прогреется до 20−22° выше нуля.

Погода в Харькове завтра тоже будет облачной. Температура воздуха ночью 5−7° с отметкой плюс, а днем обещают 20−22° тепла.

Погодные условия в Одессе предусматривают солнечную погоду с прояснениями. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 6−8° тепла, а днем обещают 21−23° выше нуля.

Погода во Львове в среду будет с переменной облачностью. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем обещают 22−24° тепла.

Погода в Карпатах 8 сентября предполагается солнечная и малооблачная. Температура воздуха ночью 5−8° тепла, а днем 22−24° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 8 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 7 сентября будет солнечной и малооблачной. Днем воздух должен был прогреться до 14−23° выше нуля по Цельсию.