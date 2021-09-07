В Україну масово ринули російські артисти, фото: The Flow

https://racurs.ua/ua/n159792-rosiyski-molodijni-artysty-masovo-yidut.html

Ракурс

До України з концертами масово ринули «молодіжні» артисти з країни-агресора.

Так, 12 вересня на ВДНГ у Києві запланований виступ «зірок» соцмереж Дори, Мейбі Бейбі і Олени Швець, котрі також зайнялися пісенною діяльністю. Про це свідчать дані сайту продажу квитків Concert.ua.

Виступ відбудеться в межах фестивалю «ЇЇ ФЕСТ».

Мільйони підписників у TikTok, рекордні позначки на стрімінгових платформах — всього цього героїні концерту досягли наполегливою працею і зупинятися не збираються. Дора відома своїм хітом «Дорадура», що здатен підкорити кожне серце, — зазначається в описі фестивалю.

Варто зазначити, що пісні цих виконавців критикують за використання ненормативної лексики і демонстрацію шкідливих звичок.

Також в Україні заплановані виступи LIZER, JEEMBO, PYROKINESIS, OG Buda, LIDA. Концерти відбудуться у Харкові, Дніпрі та Києві.

Крім того, 24 вересня у Дніпрі має виступити гурт «Ногу свело», попри те, що його соліст Максим Покровський відвідував тимчасово окупований Крим і внесений до чорного списку «Миротворця».