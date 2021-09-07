Визнати терористами ФСБ та Генштаб Росії вимагають у Раді

ФСБ. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n159791-vyznaty-terorystamy-fsb-ta-genshtab-rosiyi-vymagaut-u-radi.html

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Народні депутати пропонують визнати терористичними організаціями Федеральну службу безпеки (ФСБ) Російської Федерації та Генеральний штаб Збройних сил Росії.

Відповідний законопроект зареєстрований сьогодні у Верховній Раді.

Народні обранці закликають Організацію об'єднаних націй (ООН) оголосити російських силовиків терористами. Авторами законопроекту № 6001 виступили народні депутати зі «Слуги народу» й «За майбутнє". Тексту проекту закону наразі немає на сайті.

За станом розгляду законопроекту, він уже був переданий керівництву.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ФСБ Росії приплела Київ до диверсії на газогодні в окупованому Криму. Москва заявляє, що Головне управління розвідки України 23 серпня «організувало теракт» на анексованому півострові.