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Ракурс
ФСБ. Фото: РБК

Визнати терористами ФСБ та Генштаб Росії вимагають у Раді

7 вер 2021, 16:00
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Народні депутати пропонують визнати терористичними організаціями Федеральну службу безпеки (ФСБ) Російської Федерації та Генеральний штаб Збройних сил Росії.

Відповідний законопроект зареєстрований сьогодні у Верховній Раді.

Народні обранці закликають Організацію об'єднаних націй (ООН) оголосити російських силовиків терористами. Авторами законопроекту № 6001 виступили народні депутати зі «Слуги народу» й «За майбутнє". Тексту проекту закону наразі немає на сайті.


За станом розгляду законопроекту, він уже був переданий керівництву.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ФСБ Росії приплела Київ до диверсії на газогодні в окупованому Криму. Москва заявляє, що Головне управління розвідки України 23 серпня «організувало теракт» на анексованому півострові.

Джерело: Ракурс


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