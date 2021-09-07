60-тонний автокран розігнали до максимальної швидкості – захопливе відео. Фото: https://www.autocentre.ua

https://racurs.ua/ua/n159790-60-tonnyy-avtokran-rozignaly-do-maksymalnoyi-shvydkosti-zahoplyve-video.html

Ракурс

Величезний автокран вагою 60 тонн блогери розігнали до максимальної швидкості.

У ролі експериментальної моделі було обрано автокран Tadano Faun ATF 220G-5. Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі TopSpeedGermany.

Раніше Faun значився як німецький автовиробник, який випускав спецтехніку. Трохи пізніше його купила японська компанія Tadano і перейменувала підприємство в Tadano Faun, яке спеціалізується на автокранах на комерційному шасі.

У рух Tadano Faun ATF 220g-5 приводить 15-літровий дизельний мотор. Судячи з відео, для розгону величезному крану необхідно не так вже й багато часу.

Максимальна позначка на спідометрі, якої вдалося досягти, не перевалила за 90 км/год, але вона могла бути куди більшою. Річ у тому, що в Німеччині діють обмеження для вантажівок, а порушення заборон загрожує великими штрафами.