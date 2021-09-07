60-тонный автокран разогнали до максимальной скорости – увлекательное видео

https://racurs.ua/n159790-60-tonnyy-avtokran-razognali-do-maksimalnoy-skorosti-uvlekatelnoe-video.html

Ракурс

Огромный автокран весом 60 тонн блогеры разогнали до максимальной скорости.

В качестве экспериментальной модели авторы выбрали автокран Tadano Faun ATF 220G-5. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале TopSpeedGermany.

Ранее Faun значился как немецкий автопроизводитель, который выпускал спецтехнику. Позже его купила японская компания Tadano и переименовала предприятие в Tadano Faun, которое специализируется на автокранах на коммерческом шасси.

В движение Tadano Faun ATF 220G-5 приводит 15-литровый дизельный мотор. Судя по видео, для разгона огромному крану необходимо не так уж и много времени.

Максимальная отметка на спидометре, которой удалось достичь, не перевалила за 90 км/ч, но она могла быть куда большей. Дело в том, что в Германии действуют ограничения для грузовиков, а нарушение запретов грозит большими штрафами.