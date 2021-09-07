Шашлык на балконе жарили хасиды. Фото: zikua.tv

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Ракурс

Празднование иудейского нового года Рош га-Шана в Умани сопровождается странностями.

Сегодня, 7 сентября, дозор спасателей во время патрулирования заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6. Оказалось, что хасиды развели костер на балконе квартиры на шестом этаже, чтобы приготовить себе пищу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Спасателям пришлось с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю. После этого сотрудники ГСЧС провели с нарушителями разъяснительную беседу.

В полиции Черкасской области сообщили, что в течение минувших суток, 6 сентября, получили 13 обращений из Умани. Все сообщения были связаны с паломниками-хасидами. Одно из них касалось незаконного оборота наркотиков, по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, два административных протокола составили о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания и транзитного проезда через территорию Украины.

В полиции добавили, что в 2021 году на празднование Рош га-Шана в Умань прибыли более 29 тыс. паломников-хасидов. Улицы города во время иудейского нового года в круглосуточном режиме патрулируют около 1 тыс. правоохранителей.

Напомним, в Умань из-за празднования хасидов прибыли 200 военнослужащих Нацгвардии. Кроме того, НГУ совместно с полицейскими охраняют общественную безопасность в международном аэропорту «Борисполь» — сюда прилетают из Израиля хасиды.