Шашлик на балконі смажили хасиди. Фото: zikua.tv

https://racurs.ua/ua/n159789-shashlyk-na-balkoni-smajyly-hasydy-v-umani-bagattya-gasyly-ryatuvalnyky.html

Ракурс

Святкування іудейського нового року Рош га-Шана в Умані супроводжується дивацтвами.

Сьогодні, 7 вересня, дозор рятувальників під час патрулювання помітив дим із балкону будинку по вулиці Софії Перовської, 6. Виявилося, що хасиди розвели багаття на балконі квартири на шостому поверсі, щоб приготувати собі їжу. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Рятувальникам довелося за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю. Після цього співробітники ДСНС провели з порушниками роз’яснювальну бесіду.

У поліції Черкаської області повідомили, що впродовж минулої доби, 6 вересня, отримали 13 звернень з Умані. Всі повідомлення були пов’язані з паломниками-хасидами. Одне з них стосувалося незаконного обігу наркотиків, за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Крім того, два адміністративні протоколи склали про порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування і транзитного проїзду через територію України.

У поліції додали, що в 2021 році на святкування Рош га-Шана до Умані прибули понад 29 тис. паломників-хасидів. Вулиці міста під час іудейського нового року в цілодобовому режимі патрулюють близько 1 тис. правоохоронців.

Нагадаємо, до Умані через святкування хасидів прибули 200 військовослужбовців Нацгвардії. Крім того, НГУ спільно з поліцейськими оберігають громадську безпеку у міжнародному аеропорту «Бориспіль» — сюди прилітають з Ізраїля хасиди.