Роботи масово замінюють людей в США

Робот. Фото: istock

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У США роботи активно витісняють людей не тільки у виробництві, але й у сфері послуг.

Така тенденція стала простежуватися в період пандемії коронавірусу і може спровокувати кризу на ринку праці. Про це повідомляє Associated Press.

Під час пандемії брак кадрів разом з більш високими витратами на заробітні плати змусили роботодавців переходити на нові технології, щоб компенсувати брак персоналу та уникнути витрат.

У міру вдосконалення технологій роботи навчилися виконувати завдання, з якими раніше могли впоратися тільки люди. Крім того, роботи не хворіють і не поширюють вірус, що стало їхньою головною перевагою під час пандемії коронавірусу.

Опитування показують, що 43% компаній планували скоротити чисельність персоналу шляхом впровадження нових технологій. На цьому тлі бізнес в кінці 2020 року наростив інвестиції в необхідне для автоматизації обладнання на 26%.

Також автоматизація створює більше робочих місць, але деякі економісти побоюються скорочення робочих на низькооплачуваних посад, які простіше замінюються роботами. Згідно з підрахунками, в період з 1980 по 2016 рік до 70% випадків відсутності зростання розмірів заробітної плати в США пояснюється тим, що машини замінили людей, що виконують рутинні завдання.

Очікується, що наслідки автоматизації сильно позначаться на низько- і середньооплачуваних робочих місцях, де залучені менш освічені жінки. Серед таких професій — продавці, касири, санітари в лікарнях і доглядальниці, найбільш схильні до зараження вірусом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Японії мініатюрного робота навчили забиратися вгору по сходах і спускатися, вхопившись за металевий поручень. Людиноподібна машина тепер може з’їжджати вниз як Тарзан.

Джерело: Associated Press