Останній виступ Меркель - що прогнозує канцлер Німеччині

https://racurs.ua/ua/n159787-ostanniy-vystup-merkel-scho-prognozuie-kancler-nimechchyni.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Німеччини, у вівторок, 7 вересня, виступила на, ймовірно, останньому засіданні Бундестагу перед виборами 26 вересня. Вона охарактеризувала майбутнє волевиявлення німців як вибір подальшого напрямку розвитку країни. Промова досвідченого політика тривала 14 хвилин.

Меркель агітувала за представника своєї партії — кандидата від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Арміна Лашета на посаду нового канцлера.

Глава уряду Німеччини також згадала про:

вакцинацію від коронавірусу,

боротьбу зі зміною клімату,

розвиток «зеленої» енергетики,

протидію тероризму і кіберзлочинності.

В жодному разі не все одно, хто буде в наступному уряді. Або це буде уряд з соціал-демократами і «зеленими», який бере до уваги підтримку лівих або щонайменше не виключає такий розвиток подій, — попередила Меркель.

Після критики й вигуків представників проросійської Лівої партії, Меркель відповіла:

Я просто говорю правду… Або в уряді може бути ХДС/ХСС з Арміном Лашетом, який на помірних і центристських позиціях поведе нас в майбутнє… (Меркель перебили знову — ред.). Я вже 30 років є депутатом Бундестагу і не знаю, де ще обговорювати таке, як не тут — у серці нашої демократії.

За її словами, німці мають вибір між двома варіантами: урядом СДПН та Зелених, «який приймає підтримку Лівої партії або принаймні не виключає її», або урядом на чолі ХДС/ХСС з Лашетом як канцлером. Лашет, на думку Меркель, здатен забезпечити стабільність та надійність.

Нагадаємо, 26 вересня у Німеччині відбудуться вибори до Бундестагу. Довгий час лідером електоральних симпатій був консервативний блок ХДС/ХСС, проте останнім часом в лідери виборчих перегонів вирвалася Соціал-демократична партія Німеччини. Кандидат у канцлери від цієї політсили, чинний міністр фінансів Олаф Шольц поки не виключив можливого альянсу з Лівою партією.