Володимир Зеленський, фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n159786-sudova-reforma-bilshist-ukrayinciv-vvajaut-zusyllya-zelenskogo-nedostatnimy.html

Ракурс

Більшість українців (69%) вважають недостатніми зусилля і дії президента України Володимира Зеленського щодо судової реформи.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Фундації DEJURE у період з 3 по 9 серпня 2021 року. Про це повідомляє прес-служба DEJURE.

Водночас достатніми зусилля Зеленського в цьому питанні вважають лише 15% опитаних.

Навіть серед респондентів, які голосували за Зеленського на президентських виборах у 2019 році, зусиллями глави держави задоволені лише 26%, а незадоволені — майже 60%.

Загалом недостатніми зусилля Зеленського щодо судової реформи вважає абсолютна більшість українців не залежно від рівня освіти, місця проживання та майнового стану.

Ситуація абсолютно не дивує. 13 вересня виповниться п’ять місяців «невідкладному» законопроєкту про ліквідацію ОАСК. 2 вересня профільний комітет ВРУ з правової політики абсолютно спаплюжив законопроєкт про Конституційний Суд, вилучивши звідти поправки про конкурсний відбір до КСУ. За такий законопроєкт голосувати не можна, він абсолютно не вирішує конституційну кризу, що склалася, — вважає голова правління DEJURE Михайло Жернаков.

Нагадаємо, у Зеленського нещодавно назвали терміни запуску реформованої Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.