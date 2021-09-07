Владимир Зеленский, фото: NewsOne

https://racurs.ua/n159786-sudebnaya-reforma-bolshinstvo-ukraincev-schitaut-usiliya-zelenskogo-nedostatochnymi.html

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Большинство украинцев (69%) считают недостаточными усилия и действия президента Украины Владимира Зеленского по судебной реформе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу Фонда DEJURE в период с 3 по 9 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба DEJURE.

В то же время достаточными усилия Зеленского в этом вопросе считают только 15% опрошенных.

Даже среди респондентов, которые голосовали за Зеленского на президентских выборах в 2019 году, усилиями главы государства довольны лишь 26%, а недовольны — почти 60%.

В целом недостаточными усилия Зеленского относительно судебной реформы считает абсолютное большинство украинцев независимо от уровня образования, места проживания и имущественного положения.

Ситуация абсолютно не удивляет. 13 сентября исполнится пять месяцев «неотложному» законопроекту о ликвидации ОАСК. 2 сентября профильный комитет ВРУ по правовой политике абсолютно опорочил законопроект о Конституционном Суде, изъяв оттуда поправки о конкурсном отборе в КСУ. За такой законопроект голосовать нельзя, он совершенно не решает конституционный кризис ситуации, — считает глава правления DEJURE Михаил Жернаков.

Напомним, у Зеленского недавно назвали сроки запуска реформированной Высшей квалификационной комиссии судей Украины.