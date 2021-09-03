Сроки запуска реформированной ВККС назвали у Зеленского

Вениславский. Фото: Лига

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Судебная реформа в Украине продолжается. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал, что сейчас создают конкурсные комиссии для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Комиссии должны заработать до 11 сентября. Об этом он заявил в интервью для «24 канала».

Сообщается, что Совет судей уже выдвинул своих представителей в конкурсной комиссии по ВККС, поэтому ожидается решение от международных партнеров. Через две недели будет полноценно сформирована конкурсная комиссия, которая начнет процедуру отбора в состав ВККС.

Я убежден, что до конца этого года мы получим ВККС, которая работает. Она сможет очень быстро начать заполнять вакансии в судах. Также убежден, что мы получим более ответственную ВСП, который не будет рассматривать долгое время производства, — заявил он.



Напомним, ранее мы сообщали, что народные депутаты отказались поддерживать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного суда.

Источник: 24 канал